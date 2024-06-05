2024 Kastamonu Üni. Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106410396

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 106410396 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü , Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

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Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 277,78525

Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 86.588

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106410396

ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm Fakültesi

ŞEHİR: Kastamonu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 277,78525

Başarı Sıralaması: 86.588

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,19611

Başarı Sıralaması: 78.915

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 46

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,01242

Başarı Sıralaması: 57.2

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.