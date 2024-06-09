2024 Kastamonu Üni. Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106490162

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kastamonu Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 106490162 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kastamonu Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

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Kastamonu Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 236,43726

Kastamonu Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54

Kastamonu Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.057.580

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106490162

ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kastamonu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 236,43726

Başarı Sıralaması: 1.057.580

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,46282

Başarı Sıralaması: 1.109.987

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 2

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,73769

Başarı Sıralaması: 853

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Kastamonu Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kastamonu Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.