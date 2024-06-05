2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106390075

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 106390075 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü , Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 243,14868

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 107.986

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106390075

ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

FAKÜLTE: Yabancı Diller Yüksekokulu

ŞEHİR: Karaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 243,14868

Başarı Sıralaması: 107.986

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,68504

Başarı Sıralaması: 92.163

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 32

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,56621

Başarı Sıralaması: 68.7

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.