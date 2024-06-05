2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106390075

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 106390075 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü , Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 243,14868
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 107.986
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106390075
ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
FAKÜLTE: Yabancı Diller Yüksekokulu
ŞEHİR: Karaman
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 243,14868
Başarı Sıralaması: 107.986
Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,68504
Başarı Sıralaması: 92.163
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 60+2
Yerleşen 2021 : 32
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 235,56621
Başarı Sıralaması: 68.7
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.