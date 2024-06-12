2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106210502

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 106210502 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 190+5+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 195 kişi yerleşmiştir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 498,61505
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 195
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 19.49
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106210502
ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 498,61505
Başarı Sıralaması: 19.49
Kontenjan 2023 – 2024 : 190+5+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 195
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 496,74461
Başarı Sıralaması: 19.66
Kontenjan 2022: 190+5
Yerleşen 2022: 195
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 440,45867
Başarı Sıralaması : 16.341
Kontenjan 2021 : 180+5
Yerleşen 2021 : 185
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 501,07474
Başarı Sıralaması: 15
Kontenjan 2020 : 180+5
Yerleşen 2020 : 185
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.