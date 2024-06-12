2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106210202

Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106210202

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon  ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi   Fen Fakültesi   Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 106210202 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Matematik Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 310,07850

Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 82

Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 291.753

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106210202   

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 310,07850

Başarı Sıralaması: 291.753

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 82

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,30206

Başarı Sıralaması:  315.165

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 235,27706

Başarı Sıralaması :  350.494

Kontenjan 2021 :  80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,25022

Başarı Sıralaması:  321

Kontenjan 2020 :  90+3

Yerleşen 2020 : 93

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Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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