2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106210274

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 106210274 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 140+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Bölümüne 144 kişi yerleşmiştir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 265,07244
Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 144
Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 716.723
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106210274
ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 265,07244
Başarı Sıralaması: 716.723
Kontenjan 2023 – 2024 : 140+4+0+4+0
Yerleşen 2023 – 2024: 144
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 260,46106
Başarı Sıralaması: 755.126
Kontenjan 2022: 140+4
Yerleşen 2022: 144
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 140+4
Yerleşen 2021 : 43
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 233,99988
Başarı Sıralaması: 721
Kontenjan 2020 : 150+4
Yerleşen 2020 : 154
Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.