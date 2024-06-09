2024 Karadeniz Teknik Üni. Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106210308

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 106210308 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 110+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne 113 kişi yerleşmiştir.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 284,51771

Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 113

Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 532.683

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106210308

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 284,51771

Başarı Sıralaması: 532.683

Kontenjan 2023 – 2024 : 110+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 113

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,78008

Başarı Sıralaması: 530.241

Kontenjan 2022: 110+3

Yerleşen 2022: 113

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 227,40791

Başarı Sıralaması : 546.407

Kontenjan 2021 : 110+3

Yerleşen 2021 : 113

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,89140

Başarı Sıralaması: 490

Kontenjan 2020 : 120+3

Yerleşen 2020 : 123

Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.