2024 Karadeniz Teknik Üni. Moleküler Biyoloji ve GenetikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106211103

Karadeniz Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve GenetikBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Karadeniz Teknik Üni. Moleküler Biyoloji ve GenetikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106211103

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Karadeniz Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon  ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi   Fen Fakültesi   Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü tercih kod numarası 106211103 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü Taban Puanı: 361,88944

Karadeniz Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Karadeniz Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü Başarı Sıralaması: 166.492

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106211103   

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 361,88944

Başarı Sıralaması: 166.492

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 354,66659

Başarı Sıralaması:  167.925

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 296,80218

Başarı Sıralaması :  169.528

Kontenjan 2021 :  30+1

Yerleşen 2021 : 31

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 333,85004

Başarı Sıralaması:  184

Kontenjan 2020 :  30+1

Yerleşen 2020 : 31

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Karadeniz Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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