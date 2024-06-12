2024 Karabük Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106110415

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Karabük Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 106110415 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 120+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.

Karabük Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 488,27836

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Karabük Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 123

Karabük Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 26.451

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106110415

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 488,27836

Başarı Sıralaması: 26.451

Kontenjan 2023 – 2024 : 120+3+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 123

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 485,52413

Başarı Sıralaması: 27.537

Kontenjan 2022: 120+3

Yerleşen 2022: 123

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 432,59975

Başarı Sıralaması : 20.525

Kontenjan 2021 : 110+3

Yerleşen 2021 : 113

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 494,73952

Başarı Sıralaması: 19.1

Kontenjan 2020 : 110+3

Yerleşen 2020 : 113

Karabük Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karabük Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.