2024 Karabük Üniversitesi İslami İlimler Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106190138

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Karabük Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 106190138 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karabük Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karabük Üniversitesi İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 108+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler Bölümüne 114 kişi yerleşmiştir.
Karabük Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 224,11037
Karabük Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 114
Karabük Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 1.104.169
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106190138
ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi
FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi
ŞEHİR: Karabük
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 224,11037
Başarı Sıralaması: 1.104.169
Kontenjan 2023 – 2024 : 108+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 114
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 229,59582
Başarı Sıralaması: 1.051.355
Kontenjan 2022: 108+3
Yerleşen 2022: 111
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 108+3
Yerleşen 2021 : 24
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 : ---
Yerleşen 2020 : ---
Karabük Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karabük Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.