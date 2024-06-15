2024 Karabük Üniversitesi İslami İlimler Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106190138

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Karabük Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 106190138 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 108+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler Bölümüne 114 kişi yerleşmiştir.

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Karabük Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 224,11037

Karabük Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 114

Karabük Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 1.104.169

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106190138

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 224,11037

Başarı Sıralaması: 1.104.169

Kontenjan 2023 – 2024 : 108+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 114

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,59582

Başarı Sıralaması: 1.051.355

Kontenjan 2022: 108+3

Yerleşen 2022: 111

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 108+3

Yerleşen 2021 : 24

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Karabük Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karabük Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.