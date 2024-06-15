2024 Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203851876

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 203851876 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü , Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

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Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 303,04805

Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 9

Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 328.279

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851876

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Beşeri Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 303,04805

Başarı Sıralaması: 328.279

Kontenjan 2023 – 2024 : 7+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,57873

Başarı Sıralaması: 378.329

Kontenjan 2022: 20+0

Yerleşen 2022: 20

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 246,59682

Başarı Sıralaması : 373.075

Kontenjan 2021 : 20+0

Yerleşen 2021 : 20

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,98321

Başarı Sıralaması: 422

Kontenjan 2020 : 20+0

Yerleşen 2020 : 20

Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.