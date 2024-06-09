2024 Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203851840

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kapadokya Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 203851840 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü , Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 56+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Psikoloji Bölümüne 56 kişi yerleşmiştir.

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Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 260,70837

Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 56

Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 763.359

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851840

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Beşeri Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 260,70837

Başarı Sıralaması: 763.359

Kontenjan 2023 – 2024 : 56+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 56

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,27683

Başarı Sıralaması: 672.379

Kontenjan 2022: 50+0

Yerleşen 2022: 50

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 231,94948

Başarı Sıralaması : 517.217

Kontenjan 2021 : 41+0

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,76315

Başarı Sıralaması: 617

Kontenjan 2020 : 42+0

Yerleşen 2020 : 42

Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.