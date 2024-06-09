2024 Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203851841

Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203851841

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kapadokya Üniversitesi Psikoloji  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir  ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi   Beşeri Bilimler Fakültesi   Psikoloji  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Psikoloji  Bölümü tercih kod numarası 203851841 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Psikoloji  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi Psikoloji  Bölümü , Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji  Bölümü kontenjanı 12+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Psikoloji  Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

Kapadokya Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Taban Puanı: 355,70359

Kapadokya Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 15

Kapadokya Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Başarı Sıralaması: 143.328

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851841   

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Beşeri Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 355,70359

Başarı Sıralaması: 143.328

Kontenjan 2023 – 2024 : 12+0+2+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 15

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 362,64260

Başarı Sıralaması:  139.743

Kontenjan 2022:  14+0

Yerleşen 2022: 14

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 302,23902

Başarı Sıralaması :  144.873

Kontenjan 2021 :  13+0

Yerleşen 2021 : 13

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 359,55715

Başarı Sıralaması:  110

Kontenjan 2020 :  10+0

Yerleşen 2020 : 10

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Kapadokya Üniversitesi Psikoloji  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Psikoloji  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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