2024 Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203851843

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kapadokya Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 203851843 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü , Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 20+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Psikoloji Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.
Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 306,37060
Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 20
Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 369.289
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203851843
ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi
FAKÜLTE: Beşeri Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Nevşehir
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 306,37060
Başarı Sıralaması: 369.289
Kontenjan 2023 – 2024 : 20+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 20
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 301,39657
Başarı Sıralaması: 400.713
Kontenjan 2022: 26+0
Yerleşen 2022: 26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 258,80719
Başarı Sıralaması : 325.681
Kontenjan 2021 : 28+0
Yerleşen 2021 : 28
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 273,82241
Başarı Sıralaması: 421
Kontenjan 2020 : 18+0
Yerleşen 2020 : 18
Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.