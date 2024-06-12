2024 Kapadokya Üni. Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul)   Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203851900

Kapadokya Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul)   Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kapadokya Üni. Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul)   Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203851900

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kapadokya Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir  ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi   Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul)   Bölümü tercih kod numarası 203851900 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul)   Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul)   Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul)   Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

Kapadokya Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul)   Bölümü Taban Puanı: 385,86515

Kapadokya Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 8

Kapadokya Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul)   Bölümü Başarı Sıralaması: 129.183

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851900   

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 385,86515

Başarı Sıralaması: 129.183

Kontenjan 2023 – 2024 : 7+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 365,11856

Başarı Sıralaması:  151.377

Kontenjan 2022:  7+0

Yerleşen 2022: 7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 307,48685

Başarı Sıralaması :  150.341

Kontenjan 2021 :  7+0

Yerleşen 2021 : 7

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 352,49676

Başarı Sıralaması:  155

Kontenjan 2020 :  7+0

Yerleşen 2020 : 7

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Kapadokya Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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