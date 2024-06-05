2024 Kapadokya Üni. Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203852048

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kapadokya Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 203852048 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 25+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.

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Kapadokya Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 192,57840

Kapadokya Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 25

Kapadokya Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 140.76

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203852048

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 192,57840

Başarı Sıralaması: 140.76

Kontenjan 2023 – 2024 : 25+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 25

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2022: ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Kapadokya Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.