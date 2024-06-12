2024 Kapadokya Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul)   Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203851880

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 203851880 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 373,56420

Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 12

Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 147.251

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851880

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 373,56420

Başarı Sıralaması: 147.251

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 12

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 385,36116

Başarı Sıralaması: 123.497

Kontenjan 2022: 12+0

Yerleşen 2022: 12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 306,98464

Başarı Sıralaması : 151.199

Kontenjan 2021 : 11+0

Yerleşen 2021 : 11

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 434,48858

Başarı Sıralaması: 68.1

Kontenjan 2020 : 10+0

Yerleşen 2020 : 10

Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.