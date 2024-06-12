2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106010188

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 106010188 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 130+4+0+0+33 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 167 kişi yerleşmiştir.

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 484,51640

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 167

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 29.149

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106010188

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 484,51640

Başarı Sıralaması: 29.149

Kontenjan 2023 – 2024 : 130+4+0+0+33

Yerleşen 2023 – 2024: 167

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 489,60975

Başarı Sıralaması: 24.576

Kontenjan 2022: 170+5

Yerleşen 2022: 175

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 433,54366

Başarı Sıralaması : 19.98

Kontenjan 2021 : 160+4

Yerleşen 2021 : 164

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 494,88728

Başarı Sıralaması: 19

Kontenjan 2020 : 150+4

Yerleşen 2020 : 154

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.