2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106010091

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kahramanmaraş ilimizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106010091

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş  ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi   Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü tercih kod numarası 106010091 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+20 kişidir. 2023 yılında Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümüne 104 kişi yerleşmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban Puanı: 293,63398

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 104

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü Başarı Sıralaması: 395.297

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106010091   

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 293,63398

Başarı Sıralaması: 395.297

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+20

Yerleşen 2023 – 2024: 104

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313,88761

Başarı Sıralaması:  264.577

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 258,04692

Başarı Sıralaması :  297.364

Kontenjan 2021 :  70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,48223

Başarı Sıralaması:  231

Kontenjan 2020 :  70+2

Yerleşen 2020 : 72

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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