2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Sınıf Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106010407

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 106010407 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sınıf Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+0+13 kişidir. 2023 yılında Sınıf Öğretmenliği Bölümüne 65 kişi yerleşmiştir.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 366,11010
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 65
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 114.344
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106010407
ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Kahramanmaraş
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 366,11010
Başarı Sıralaması: 114.344
Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+0+13
Yerleşen 2023 – 2024: 65
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 373,03563
Başarı Sıralaması: 113.375
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: 52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 315,90165
Başarı Sıralaması : 109.783
Kontenjan 2021 : 50+2
Yerleşen 2021 : 52
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 359,61283
Başarı Sıralaması: 110
Kontenjan 2020 : 50+2
Yerleşen 2020 : 52
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.