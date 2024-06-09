2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Sınıf Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106010407

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kahramanmaraş ilimizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Sınıf Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106010407

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş  ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Sınıf Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 106010407 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sınıf Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+0+13 kişidir. 2023 yılında Sınıf Öğretmenliği Bölümüne 65 kişi yerleşmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 366,11010

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 65

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 114.344

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106010407   

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 366,11010

Başarı Sıralaması: 114.344

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+0+13

Yerleşen 2023 – 2024: 65

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 373,03563

Başarı Sıralaması:  113.375

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 315,90165

Başarı Sıralaması :  109.783

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 359,61283

Başarı Sıralaması:  110

Kontenjan 2020 :  50+2

Yerleşen 2020 : 52

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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