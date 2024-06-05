2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. İngilizce Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106090102

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 106090102 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+15 kişidir. 2023 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 77 kişi yerleşmiştir.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 388,52259
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 77
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 33.116
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106090102
ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Kahramanmaraş
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 388,52259
Başarı Sıralaması: 33.116
Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+15
Yerleşen 2023 – 2024: 77
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 396,77630
Başarı Sıralaması: 24.923
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 368,14131
Başarı Sıralaması : 21.686
Kontenjan 2021 : 60+2
Yerleşen 2021 : 62
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 390,80776
Başarı Sıralaması: 18.2
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.