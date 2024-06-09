2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106090116

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kahramanmaraş ilimizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106090116

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş  ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 106090116 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü , Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 218,37216

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.309.223

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106090116   

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

FAKÜLTE: Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 218,37216

Başarı Sıralaması: 1.309.223

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,28093

Başarı Sıralaması:  1.015.785

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214,80749

Başarı Sıralaması:  929

Kontenjan 2020 :  40+1

Yerleşen 2020 : 41

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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