2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106090116

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 106090116 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü , Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 218,37216
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.309.223
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106090116
ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
FAKÜLTE: Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ŞEHİR: Kahramanmaraş
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 218,37216
Başarı Sıralaması: 1.309.223
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+10
Yerleşen 2023 – 2024: 52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 239,28093
Başarı Sıralaması: 1.015.785
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: 41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 40+1
Yerleşen 2021 : 1
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 214,80749
Başarı Sıralaması: 929
Kontenjan 2020 : 40+1
Yerleşen 2020 : 41
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.