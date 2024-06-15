2024 Kafkas Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105910322

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kafkas Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 105910322 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 180+5+0+5+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 189 kişi yerleşmiştir.

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Kafkas Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 234,50612

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 189

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 987.712

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105910322

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 234,50612

Başarı Sıralaması: 987.712

Kontenjan 2023 – 2024 : 180+5+0+5+0

Yerleşen 2023 – 2024: 189

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,17060

Başarı Sıralaması: 529.756

Kontenjan 2022: 180+5

Yerleşen 2022: 185

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 224,55209

Başarı Sıralaması : 530.35

Kontenjan 2021 : 180+5

Yerleşen 2021 : 185

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,29877

Başarı Sıralaması: 265

Kontenjan 2020 : 200+5

Yerleşen 2020 : 205

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kafkas Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.