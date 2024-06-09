2024 Kafkas Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105990153

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kafkas Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 105990153 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

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Kafkas Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 211,62452

Kafkas Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54

Kafkas Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1.406.208

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105990153

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 211,62452

Başarı Sıralaması: 1.406.208

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 196,03152

Başarı Sıralaması: 1.601.137

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Kafkas Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kafkas Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.