2024 Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105990139

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 105990139 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

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Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 466,37094

Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 43.644

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105990139

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 466,37094

Başarı Sıralaması: 43.644

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 465,78264

Başarı Sıralaması: 43.211

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 409,03311

Başarı Sıralaması : 36.253

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 474,58862

Başarı Sıralaması: 34

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.