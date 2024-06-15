2024 Kafkas Üni. Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105910067

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kafkas Üniversitesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 105910067 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

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Kafkas Üniversitesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 216,75010

Kafkas Üniversitesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Kafkas Üniversitesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 1.183.771

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105910067

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 216,75010

Başarı Sıralaması: 1.183.771

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 32

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208,04899

Başarı Sıralaması: 807

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Kafkas Üniversitesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kafkas Üniversitesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.