2024 Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203710735

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203710735 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yeni Medya (Fakülte) Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Yeni Medya (Fakülte) Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.
Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 450,10162
Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 6
Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 2.055
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203710735
ÜNİVERSİTE: Kadir Has Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 450,10162
Başarı Sıralaması: 2.055
Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 6
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 450,89090
Başarı Sıralaması: 2.504
Kontenjan 2022: 6+0
Yerleşen 2022: 6
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 405,66713
Başarı Sıralaması : 2.578
Kontenjan 2021 : 5+0
Yerleşen 2021 : 5
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 421,72586
Başarı Sıralaması: 5.03
Kontenjan 2020 : 5+0
Yerleşen 2020 : 5
Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.