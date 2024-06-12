2024 Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203710674

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203710674 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 57+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 57 kişi yerleşmiştir.

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Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 391,27917

Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 57

Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 121.823

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203710674

ÜNİVERSİTE: Kadir Has Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 391,27917

Başarı Sıralaması: 121.823

Kontenjan 2023 – 2024 : 57+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 57

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 418,42409

Başarı Sıralaması: 86.315

Kontenjan 2022: 61+0

Yerleşen 2022: 61

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 332,40804

Başarı Sıralaması : 113.244

Kontenjan 2021 : 59+0

Yerleşen 2021 : 59

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 373,81038

Başarı Sıralaması: 127

Kontenjan 2020 : 59+0

Yerleşen 2020 : 59

Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.