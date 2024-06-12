2024 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü FotonikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105810160

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fotonik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi Fotonik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fotonik Bölümü tercih kod numarası 105810160 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fotonik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fotonik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fotonik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fotonik Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Fotonik Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fotonik Bölümü Taban Puanı: 358,07858

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fotonik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fotonik Bölümü Başarı Sıralaması: 173.201

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105810160

ÜNİVERSİTE: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 358,07858

Başarı Sıralaması: 173.201

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,19068

Başarı Sıralaması: 240.582

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 258,18857

Başarı Sıralaması : 264.484

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,70459

Başarı Sıralaması: 275

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fotonik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fotonik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.