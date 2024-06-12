2024 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105810014

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü tercih kod numarası 105810014 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Fizik Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü Taban Puanı: 395,66746
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü Başarı Sıralaması: 116.159
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105810014
ÜNİVERSİTE: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 395,66746
Başarı Sıralaması: 116.159
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 41
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 346,24423
Başarı Sıralaması: 182.691
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 288,33038
Başarı Sıralaması : 186.494
Kontenjan 2021 : 60+2
Yerleşen 2021 : 62
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 342,05637
Başarı Sıralaması: 171
Kontenjan 2020 : 50+2
Yerleşen 2020 : 52
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.