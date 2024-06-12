2024 İzmir Tınaztepe Üniversitesi Odyoloji (Fakülte)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209610031

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Odyoloji (Fakülte)   Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İzmir Tınaztepe Üniversitesi Odyoloji (Fakülte)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209610031

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İzmir Tınaztepe Üniversitesi Odyoloji (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan İzmir Tınaztepe Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Odyoloji (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Tınaztepe Üniversitesi Odyoloji (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 209610031 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Tınaztepe Üniversitesi Odyoloji (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Odyoloji (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Odyoloji (Fakülte)   Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyoloji (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Odyoloji (Fakülte)   Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Odyoloji (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 310,42012

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Odyoloji (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 6

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Odyoloji (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 290.642

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209610031   

ÜNİVERSİTE: İzmir Tınaztepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 310,42012

Başarı Sıralaması: 290.642

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,50884

Başarı Sıralaması:  265.775

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022: 5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 248,90758

Başarı Sıralaması :  296.157

Kontenjan 2021 :  8+0

Yerleşen 2021 : 8

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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İzmir Tınaztepe Üniversitesi Odyoloji (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Tınaztepe Üniversitesi Odyoloji (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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