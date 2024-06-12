2024 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105710015

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 105710015 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 200+5+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 205 kişi yerleşmiştir.

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 510,76903

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 205

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 12.324

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105710015

ÜNİVERSİTE: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 510,76903

Başarı Sıralaması: 12.324

Kontenjan 2023 – 2024 : 200+5+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 205

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 509,02443

Başarı Sıralaması: 12.05

Kontenjan 2022: 200+5

Yerleşen 2022: 205

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 455,83382

Başarı Sıralaması : 9.787

Kontenjan 2021 : 190+5

Yerleşen 2021 : 195

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 512,28425

Başarı Sıralaması: 8.89

Kontenjan 2020 : 190+5

Yerleşen 2020 : 195

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.