2024 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105710218

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 105710218 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tarih Bölümü , Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tarih Bölümüne 73 kişi yerleşmiştir.

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 322,09790

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tarih Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 73

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 218.58

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105710218

ÜNİVERSİTE: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 322,09790

Başarı Sıralaması: 218.58

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 73

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320,87147

Başarı Sıralaması: 226.28

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 253,48897

Başarı Sıralaması : 325.999

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,82425

Başarı Sıralaması: 174

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.