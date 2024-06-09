2024 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105710227

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 105710227 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü , Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sosyoloji Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 292,54445

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 467.464

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105710227

ÜNİVERSİTE: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 292,54445

Başarı Sıralaması: 467.464

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,20804

Başarı Sıralaması: 428.828

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 238,72482

Başarı Sıralaması : 463.702

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,78628

Başarı Sıralaması: 347

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.