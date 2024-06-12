2024 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105710051

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105710051

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi   Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi   Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105710051 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 415,15227

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 72

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 92.8

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105710051   

ÜNİVERSİTE: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 415,15227

Başarı Sıralaması: 92.8

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 72

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 397,98184

Başarı Sıralaması:  108.393

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 333,23904

Başarı Sıralaması :  112.212

Kontenjan 2021 :  70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 404,63391

Başarı Sıralaması:  95.2

Kontenjan 2020 :  70+2

Yerleşen 2020 : 72

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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