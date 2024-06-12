2024 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105761027

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 105761027 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 90+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Eczacılık Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 461,56193

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 93

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 47.938

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105761027

ÜNİVERSİTE: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 461,56193

Başarı Sıralaması: 47.938

Kontenjan 2023 – 2024 : 90+3+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 93

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 461,74373

Başarı Sıralaması: 46.471

Kontenjan 2022: 90+3

Yerleşen 2022: 93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 403,45944

Başarı Sıralaması : 40.653

Kontenjan 2021 : 90+3

Yerleşen 2021 : 93

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 468,31071

Başarı Sıralaması: 39

Kontenjan 2020 : 80+2

Yerleşen 2020 : 82

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.