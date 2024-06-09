2024 İzmir Katip Çelebi Üni. Türk İslam Arkeolojisi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105710272

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İzmir Katip Çelebi Üni. Türk İslam Arkeolojisi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105710272

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi   Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi   Türk İslam Arkeolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi  Bölümü tercih kod numarası 105710272 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi  Bölümü , Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk İslam Arkeolojisi  Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Türk İslam Arkeolojisi  Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi  Bölümü Taban Puanı: 248,25827

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 906.733

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105710272   

ÜNİVERSİTE: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 248,25827

Başarı Sıralaması: 906.733

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,33001

Başarı Sıralaması:  988.643

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  30+1

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216,88468

Başarı Sıralaması:  909

Kontenjan 2020 :  30+1

Yerleşen 2020 : 31

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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