2024 İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203511514

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203511514

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 203511514 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 30+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 482,92637

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 30

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 30.362

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203511514   

ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 482,92637

Başarı Sıralaması: 30.362

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 30

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 478,19306

Başarı Sıralaması:  33.143

Kontenjan 2022:  40+0

Yerleşen 2022: 40

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 438,83153

Başarı Sıralaması :  17.119

Kontenjan 2021 :  10+0

Yerleşen 2021 : 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 498,66946

Başarı Sıralaması:  16.5

Kontenjan 2020 :  14+0

Yerleşen 2020 : 14

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İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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