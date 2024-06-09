2024 İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203510631

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 203510631 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 59+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 296,28920
İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 59
İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 439.308
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203510631
ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 296,28920
Başarı Sıralaması: 439.308
Kontenjan 2023 – 2024 : 59+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 59
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 299,69414
Başarı Sıralaması: 411.991
Kontenjan 2022: 54+0
Yerleşen 2022: 54
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 237,69956
Başarı Sıralaması : 471.918
Kontenjan 2021 : 45+0
Yerleşen 2021 : 45
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 267,73068
Başarı Sıralaması: 458
Kontenjan 2020 : 45+0
Yerleşen 2020 : 45
İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.