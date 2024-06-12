2024 İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203511153

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203511153 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 408,58855
İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 4
İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 100.334
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203511153
ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 408,58855
Başarı Sıralaması: 100.334
Kontenjan 2023 – 2024 : 3+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 4
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 422,36893
Başarı Sıralaması: 82.428
Kontenjan 2022: 3+0
Yerleşen 2022: 3
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 343,19366
Başarı Sıralaması : 99.987
Kontenjan 2021 : 3+0
Yerleşen 2021 : 3
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 429,41622
Başarı Sıralaması: 72.5
Kontenjan 2020 : 3+0
Yerleşen 2020 : 3
İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.