2024 İzmir Ekonomi Üni. Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203590189

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İzmir Ekonomi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203590189 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü , Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

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İzmir Ekonomi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 373,92419

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 4

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 95.438

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203590189

ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 373,92419

Başarı Sıralaması: 95.438

Kontenjan 2023 – 2024 : 3+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 369,55167

Başarı Sıralaması: 121.809

Kontenjan 2022: 3+0

Yerleşen 2022: 3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.