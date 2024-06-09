2024 İzmir Demokrasi Üni. İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111110063

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İzmir Demokrasi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Demokrasi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Demokrasi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 111110063 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Demokrasi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Demokrasi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Demokrasi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüne 63 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

İzmir Demokrasi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 279,77612

İzmir Demokrasi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 63

İzmir Demokrasi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 574.306

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111110063

ÜNİVERSİTE: İzmir Demokrasi Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 279,77612

Başarı Sıralaması: 574.306

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,96722

Başarı Sıralaması: 528.728

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 224,04560

Başarı Sıralaması : 561.329

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,07990

Başarı Sıralaması: 502

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

İzmir Demokrasi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Demokrasi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.