2024 İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112910011

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü tercih kod numarası 112910011 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Coğrafya Bölümüne 73 kişi yerleşmiştir.
İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban Puanı: 317,67260
İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 73
İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başarı Sıralaması: 241.148
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112910011
ÜNİVERSİTE: İzmir Bakırçay Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 317,67260
Başarı Sıralaması: 241.148
Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 73
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 316,35872
Başarı Sıralaması: 250.446
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: 72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 258,58757
Başarı Sıralaması : 293.99
Kontenjan 2021 : 70+2
Yerleşen 2021 : 72
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 304,90827
Başarı Sıralaması: 194
Kontenjan 2020 : 70+2
Yerleşen 2020 : 72
İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.