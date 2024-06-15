2024 İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112910011

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü tercih kod numarası 112910011 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Coğrafya Bölümüne 73 kişi yerleşmiştir.

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İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban Puanı: 317,67260

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 73

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başarı Sıralaması: 241.148

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112910011

ÜNİVERSİTE: İzmir Bakırçay Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 317,67260

Başarı Sıralaması: 241.148

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 73

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,35872

Başarı Sıralaması: 250.446

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 258,58757

Başarı Sıralaması : 293.99

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,90827

Başarı Sıralaması: 194

Kontenjan 2020 : 70+2

Yerleşen 2020 : 72

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.