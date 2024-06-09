2024 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206210634

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206210634

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 206210634 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 11+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 417,62486

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 12

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 22.709

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206210634   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 417,62486

Başarı Sıralaması: 22.709

Kontenjan 2023 – 2024 : 11+0+2+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 12

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 420,54199

Başarı Sıralaması:  26.892

Kontenjan 2022:  9+0

Yerleşen 2022: 9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 354,18432

Başarı Sıralaması :  42.683

Kontenjan 2021 :  11+0

Yerleşen 2021 : 11

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 416,02371

Başarı Sıralaması:  20

Kontenjan 2020 :  18+0

Yerleşen 2020 : 18

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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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