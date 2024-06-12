2024 İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105610634

İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105610634

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi   İstanbul Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 105610634 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü , İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 280+7+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 287 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 527,14889

İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 287

İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 5.09

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105610634   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: İstanbul Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 527,14889

Başarı Sıralaması: 5.09

Kontenjan 2023 – 2024 : 280+7+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 287

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 526,92353

Başarı Sıralaması:  4.03

Kontenjan 2022:  280+7

Yerleşen 2022: 287

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 484,60119

Başarı Sıralaması :  3.035

Kontenjan 2021 :  280+7

Yerleşen 2021 : 287

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 530,08649

Başarı Sıralaması:  2.81

Kontenjan 2020 :  280+7

Yerleşen 2020 : 287

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İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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