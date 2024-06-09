2024 İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105611465

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü tercih kod numarası 105611465 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Taban Puanı: 291,56320

İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54

İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 475.161

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105611465

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 291,56320

Başarı Sıralaması: 475.161

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,35644

Başarı Sıralaması: 455.603

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 236,40107

Başarı Sıralaması : 482.287

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,45273

Başarı Sıralaması: 460

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.