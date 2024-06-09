2024 İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü UÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105611253

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 105611253 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümü kontenjanı 150+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Kamu Yönetimi Bölümüne 158 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 259,95603
İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 158
İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 771.56
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105611253
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan
Taban Puan: 259,95603
Başarı Sıralaması: 771.56
Kontenjan 2023 – 2024 : 150+4+0+4+0
Yerleşen 2023 – 2024: 158
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 254,58442
Başarı Sıralaması: 822.241
Kontenjan 2022: 150+4
Yerleşen 2022: 154
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 150+4
Yerleşen 2021 : 61
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 225,08411
Başarı Sıralaması: 814
Kontenjan 2020 : 120+3
Yerleşen 2020 : 123
İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.