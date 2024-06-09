2024 İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105610643

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105610643

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Üniversitesi İşletme  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi   İşletme Fakültesi   İşletme  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi İşletme  Bölümü tercih kod numarası 105610643 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi İşletme  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi İşletme  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi İşletme  Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme  Bölümü kontenjanı 280+7+0+7+0 kişidir. 2023 yılında İşletme  Bölümüne 294 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi İşletme  Bölümü Taban Puanı: 343,78253

İstanbul Üniversitesi İşletme  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 294

İstanbul Üniversitesi İşletme  Bölümü Başarı Sıralaması: 182.897

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105610643   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 343,78253

Başarı Sıralaması: 182.897

Kontenjan 2023 – 2024 : 280+7+0+7+0

Yerleşen 2023 – 2024: 294

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 341,81068

Başarı Sıralaması:  203.588

Kontenjan 2022:  280+7

Yerleşen 2022: 287

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 280,90201

Başarı Sıralaması :  217.75

Kontenjan 2021 :  280+7

Yerleşen 2021 : 287

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 321,11194

Başarı Sıralaması:  213

Kontenjan 2020 :  280+7

Yerleşen 2020 : 287

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İstanbul Üniversitesi İşletme  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi İşletme  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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