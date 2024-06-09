2024 İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105610643

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 105610643 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 280+7+0+7+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Bölümüne 294 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 343,78253
İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 294
İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 182.897
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105610643
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 343,78253
Başarı Sıralaması: 182.897
Kontenjan 2023 – 2024 : 280+7+0+7+0
Yerleşen 2023 – 2024: 294
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 341,81068
Başarı Sıralaması: 203.588
Kontenjan 2022: 280+7
Yerleşen 2022: 287
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 280,90201
Başarı Sıralaması : 217.75
Kontenjan 2021 : 280+7
Yerleşen 2021 : 287
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 321,11194
Başarı Sıralaması: 213
Kontenjan 2020 : 280+7
Yerleşen 2020 : 287
İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.