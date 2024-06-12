2024 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa VeterinerlikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 111610864

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 111610864 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 120+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Veterinerlik Bölümüne 126 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 425,52044

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 126

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 81.79

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111610864

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 425,52044

Başarı Sıralaması: 81.79

Kontenjan 2023 – 2024 : 120+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 126

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 434,09003

Başarı Sıralaması: 70.985

Kontenjan 2022: 120+3

Yerleşen 2022: 123

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 377,89658

Başarı Sıralaması : 62.947

Kontenjan 2021 : 120+3

Yerleşen 2021 : 123

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 438,28158

Başarı Sıralaması: 64.8

Kontenjan 2020 : 120+3

Yerleşen 2020 : 123

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.