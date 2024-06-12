2024 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 111610016

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü tercih kod numarası 111610016 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü , Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 260+7+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 267 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü Taban Puanı: 533,02853

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 267

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 3.212

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111610016

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

FAKÜLTE: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 533,02853

Başarı Sıralaması: 3.212

Kontenjan 2023 – 2024 : 260+7+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 267

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 532,19053

Başarı Sıralaması: 2.559

Kontenjan 2022: 260+7

Yerleşen 2022: 267

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 493,31694

Başarı Sıralaması : 1.997

Kontenjan 2021 : 260+7

Yerleşen 2021 : 267

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 535,05972

Başarı Sıralaması: 1.75

Kontenjan 2020 : 260+7

Yerleşen 2020 : 267

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.